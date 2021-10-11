Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку нового нормандського саміту
Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський провів переговори по відеозв'язку з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорили проведення наступного нормандського саміту.
Ангела Меркель та Еммануель Макрон пообіцяли Володимиру Зеленському, що обговорять з очільником Кремля Володимиром Путіним важливість проведення нових переговорів та дотримання уже взятих зобов'язань.
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Підготовка до нового саміту
Володимир Зеленський подякував лідерам Німеччини та Франції за підтримку у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в організації та проведення переговорів у нормандському форматі.
Також сторони обговорили можливість проведення чергового норманського саміту. Основною його метою, як і попередніх, має бути пошук шляхів для припинення війни на сході України.
Онлайн-переговори Зеленського, Меркель і Макрона / Фото Офісу Президента
Зеленський розповів про кроки, які робить Україна для врегулювання конфлікту, на що схвально відреагували іноземні лідери. Вони запевнили, що всіляко сприятимуть досягненню миру.
Зустріч у нормандському форматі: головне
- Остання зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулася ще в грудні 2019 року.
- На початку вересня 2021 року Німеччина та Франція запропонували зустріч у нормандському форматі під час саміту Генасамблеї ООН на рівні глав МЗС, однак Росія відмовилася.
- Володимир Зеленський наполягає на проведенні наступного саміту, однак переконаний, що ця зустріч має мати конкретні результати.
- У США заявили, що готові долучитися до нормандського саміту для врегулювання конфлікту на Донбасі.