Зеленський обговорив з президенткою Словаччини імпорт пального в Україну

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини. Однією з пріоритетних тем став імпорт пального в Україну.

Український лідер подякував президентці Словаччини за гуманітарну та оборонну допомогу. Окрім того, Зеленський запросив Чапутову відвідати Україну.

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Обговорили прогрес України щодо отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС. Підтримали посилення санкційної політики. Порушив питання імпорту пального зі Словаччини,

– заявив Зеленський.

Заява Чапутової та Дуди

Зузана Чапутова та Анджей Дуда у Братиславі заявили, що Словаччина та Польща лобіюватимуть надання Україні статусу кандидата в ЄС. Ба більше, вони разом планують відвідати лідерів європейських країн, які наразі не є прихильниками статусу України як кандидатки в ЄС.

Чапутова заявила, що це не означає автоматичне повноправне членство. Політикиня наголосила, що аби це реалізувати, необхідно виконати всі відповідні критерії. Однак президентка Словаччини зауважила: надання статусу кандидата – це природний жест у складній ситуації, в якій наразі перебуває Україна.

Дуда ж наголосив, що Україна захищає від імперських дій та амбіцій Росії всю Європу. Президент Польщі зауважив: українському народу дуже важливо відчувати підтримку Заходу.

Президент Польщі повідомив, що Україна має отримати відповідний статус якнайшвидше.

Зеленський звернувся до політиків Словаччини

Український лідер 10 травня виступив перед політиками та народом Словаччини. Зеленський подякував країні за рішучу підтримку. Окрім того, президент наголосив, що цінує солідарність Словаччини з Україною на рівні ЄС.

Зеленський наголосив: ця солідарність була й до 24 лютого 2022 року. Президент пригадав, як вони з Чапутовою ще у 2021 році підписали Декларацію про визнання європейської перспективи України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримка з боку словацької сторони лише зміцніла.

Президент зауважив, що головними інструментами для боротьби з Росією є зброя та санкції. Український лідер наголосив: якщо зараз не зупинити Росію, її війська повторять свої нелюдські злочини на території кожної держави, до якої тільки зможуть дотягнутися.

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