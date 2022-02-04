Зеленський обговорив з президенткою Словаччини транзит газу в Україну
Джерело:Офіс Президента
Президент Зеленський поговорив телефоном зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Головною темою розмови стала безпекова ситуація, а також взаємодія у сфері енергетики.
Зеленський подякував Чапутовій за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Президенти обговорили ситуацію, яка відбувається поблизу українського кордону.
Тим часом У Зеленського кажуть, що готові до будь-якого формату переговорів з Росією
Чапутова та Зеленський обговорили питання сфери безпеки
Глава України розповів президентці Словаччини про активізацію перемовин у "нормандському форматі" та виконання мінських домовленостей. Зеленський також відзначив те, як Братислава підтримує євроатлантичні прагнення Києва.
Президенти підняли тему "Північного потоку-2"
На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання,
– сказав Зеленський.
Зеленський та Чапутова домовились провести переговори на рівні профільних відомств. Темою стане збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.
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Імпорт газу до України зі Словаччини: коротко
- За словами глави Міненерго Германа Галущенка, Україна розпочала імпорт газу зі Словаччини, Польщі та Угорщини.
- Мовиться про близько 300 мільйонів кубометрів, які імпортує "Нафтогаз".
- Галущенко повідомив, що імпортом блакитного палива займаються також приватні компанії.
- Ціна наразі складає від 900 – 1000 доларів за тисячу кубометрів.
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