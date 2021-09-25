Зеленський обговорив з президентом Єгипту співпрацю у космосі

Володимир Зеленський та Абдель Фаттах Ас-Сісі обговорили співпрацю між Україною та Єгиптом. Український лідер підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини.

Єгипет – головний торговельний партнер України в Африці

Розмова президентів відбулася у телефонному режимі. Зеленський відзначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговельним партнером України в Африці.

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Україна нарощуватиме постачання продукції на ринок Єгипту. Водночас Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив на важливості створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

Лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ. Крім того, відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ,

– мовиться у повідомленні.

Президент Єгипту відзначив позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами. До речі, саме українці становлять більшість серед іноземних туристів у сонячній країні.

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