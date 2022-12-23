Зеленський оголосив головні завдання для дипломатів на 2023 рік

На нараді послів президент Володимир Зеленський оголосив про основні завдання для українських дипломатів на 2023 рік. Глава держави дав представникам України за кордоном низку важливих доручень.

Під час свого звернення до дипломатів Володимир Зеленський озвучив 8 завдань для українських послів у наступному році. Їхній спектр є різноманітним, однак усі вони важливі для держави, повідомляє 24 канал.

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Завдання для українських дипломатів на 2023 рік

Президент Володимир Зеленський оголосив про наступні завдання, над якими мають працювати українські дипломати наступного року. Зокрема, мова йде про:

початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу;

підготовку до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України;

роботу над оборонними та безпековими потребами України. Президент наголосив, що дипломати постійно повинні працювати над тим, аби українські партнери задовільняли ці потреби;

співпрацю з урядом, ОП, міжнародними організаціями та державами-партнерами у сфері відновлення енергетики України після ракетних ударів Росії та реалізації Fast Recovery Plan;

роботу над забезпеченням нових санкцій проти Росії;

робота над підтримкою країн трибуналу щодо злочину агресії та відповідальності воєнних злочинців;

допомогу в пошуках російських активів та їхньому блокуванні. "Ці кошти будуть направлені на відновлення нашої держави. Робіть все, щоб країни, в яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний механізм", – заявив Зеленський;

підтримку українців за кордоном.

Працюйте для того, щоб наші люди повертались в Україну, і щоб всі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені,

– наголосив президент.

Погрози українським дипломатам

Українські дипломати відіграють велику роль у підтримці міжнародних партнерів, адже саме води ведуть діалоги з керівництвами країн, у яких працюють, щодо тих чи інших питань.

Для того, аби перешкодити роботі українських представників, проти них почали терор у різних країнах світу. Зокрема, українські дипломати почали отримувати погрози.

Тільки на початку грудня у світі зафіксували понад 30 випадків погроз українським дипломатам у 15 країнах світу. Таким чином ворог намагається залякати дипломатів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що на всіх конвертах – одна й та сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Переважно посилки відправляли з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження.