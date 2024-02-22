Зеленський оновив склад Ставки: додав Павлюка та Баргилевича
Володимир Зеленський 21 лютого оновив склад Ставки головнокомандувача. Він додав до неї Анатолія Баргилевича, а також Олександра Павлюка.
Зазначимо, що вони були призначені на відповідні посади після того, як Олександр Сирський став новим головнокомандувачем. Вони – генерали з реальним бойовим досвідом.
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Зміни в Ставці
Указом президента України №83/2024 від 21 лютого до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача додали начальника Генштабу ЗСУ – Анатолія Баргилевича, а також командувача Сухопутних військ – Олександра Павлюка.
Окрім цього, у цьому ж указі президент виводить зі складу Ставки Максима Миргородського. Раніше він був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Наразі його посаду займає Ігор Скибюк – його призначили 11 лютого цього року.
Зміни набувають з дня публікації указу Володимира Зеленського – тобто наступна Ставка буде вже в новому складі.
Що відомо про Баргилевича та Павлюка
- Олександр Павлюк став командувачем Сухопутних військ 11 лютого. До цього він був першим заступником міністра оборони як за Рєзнікова, так і за Умєрова – його напередодні звільнили у зв'язку з переходом на іншу посаду.
- Олександр Павлюк брав участь у бойових діях ще з 2014 року. Він був командиром 24 окремої механізованої бригади. Зокрема, під його керівництвом відбувалося звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська.
- Увечері 9 лютого стало відомо про призначення на посаду голови Генштабу Анатолія Баргилевича. На цій посаді він замінив Сергія Шапталу. Володимир Зеленський сказав про Баргилевича так: "Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі".
- Ще раніше він був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ. А з 2022 року Баргилевич працював начальником штабу східного угруповання військ.