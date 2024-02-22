Зеленський оновив склад Ставки: додав Павлюка та Баргилевича

Володимир Зеленський 21 лютого оновив склад Ставки головнокомандувача. Він додав до неї Анатолія Баргилевича, а також Олександра Павлюка.

Зазначимо, що вони були призначені на відповідні посади після того, як Олександр Сирський став новим головнокомандувачем. Вони – генерали з реальним бойовим досвідом.

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Зміни в Ставці

Указом президента України №83/2024 від 21 лютого до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача додали начальника Генштабу ЗСУ – Анатолія Баргилевича, а також командувача Сухопутних військ – Олександра Павлюка.

Окрім цього, у цьому ж указі президент виводить зі складу Ставки Максима Миргородського. Раніше він був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Наразі його посаду займає Ігор Скибюк – його призначили 11 лютого цього року.

Зміни набувають з дня публікації указу Володимира Зеленського – тобто наступна Ставка буде вже в новому складі.

Що відомо про Баргилевича та Павлюка