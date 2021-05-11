Гарантувати не може ніхто, – Зеленський оцінив імовірність повномасштабного вторгнення Росії

Володимир Зеленський заявив, що нещодавно Україна пережила загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Однак станом на травень ескалацію вдалося зупинити.

Водночас український лідер наголосив, що точних гарантій тут дати не можна. Як приклад, Зеленський навів 2014 рік, коли ніхто не очікував від Росії таких кроків.

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Гарантувати ніхто нічого не може. Але те, що ми бачимо, що імовірна ескалація зменшилася за останній місяць – це точно,

– зауважив Зеленський.

Президент наголосив: варто вірити у те, що повномасштабної війни точно не буде.

Як Зеленський оцінює безпеку України

За словами президента, система безпеки України є частиною більших систем.

Зокрема, глобальної системи міжнародної безпеки. Її головними архітекторами є ООН та НАТО.

Також український лідер переконаний, що снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.

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