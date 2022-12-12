Він боїться смерті, – Зеленський про те, чи наважиться Путін на "ядерку"

Глава держави-агресорки Володимир Путін навряд чи наважиться застосувати ядерну зброю, адже боїться за своє життя. Хоча Росія вчиняє дії, які вже становлять ядерну загрозу.

Путін не хоче вмирати. Він навіть під час зустрічей сидить за довгим столом, бо боїться захворіти на коронавірус тощо. Про це заявив президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", передає 24 канал.

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Путін добре розуміє наслідки

Зеленський пригадав, що бачив Путіна. Він занадто любить це життя. Тому на застосування "ядерки", скоріше за все, не піде.

Він боїться смерті й любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю,

— сказав Зеленський.

Президент додав, Путін розуміє, якщо застосує ядерну зброю, інші держави можуть зробити стосовно особисто нього "певні кроки". Водночас Зеленський зауважив, що окупація Запорізької атомної електростанції – це вже серйозна ядерна загроза, яка може спровокувати небезпечні наслідки.

Ядерні погрози Путіна