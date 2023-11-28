Зеленський переміг у номінації "Мрійники" за версією видання Politico
Джерело:Politico
Видання Politico під кінець року опублікувало свій рейтинг "28". До нього увійшов Володимир Зеленський у категорії "Мрійники", в якій він здобув перемогу.
Видання Politico сформувало свій щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Цікаво, що найвпливовішою людиною став Дональд Туск. Також відомі переможці у трьох категоріях "Діячі", "Руйнівники" та "Мрійники". В останній переміг Володимир Зеленський.
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Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг-молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з'являється лідер, який одноосібно змінює хід історії, не через міць своєї армії чи силу своєї економіки, а через силу свого слова. Президент України Володимир Зеленський є таким лідером,
– пишуть у виданні.
У Politico зробили таку собі ретроспективу для своїх читачів. Згадуючи зухвале відео Зеленського "Ми тут", яке зняли у перші дні повномасштабного вторгнення біля Офісу Президента на Банковій. Також пригадали його культову фразу "Мені потрібні патрони, а не машина", яку він сказав у відповідь на пропозицію США про евакуацію.
Запам'яталися і його промови перед парламентами Європи та низки країн світу. У виданні зазначають, що Зеленський надихав українців продовжувати протистояти російському вторгненню. А ще він вмовляв, соромив, благав нації допомогти нам у цьому.
Журналісти зауважили, що зусилля глави держави принесли свої плоди: союзники з Заходу надають фінансову допомогу, а також дедалі більше озброєння, демонструючи свою рішучість.
Настільки ефективним було лідерство Зеленського, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, просунувши Україну на передній план у боротьбі за членство в ЄС – і ближче, ніж будь-хто вважав можливим, до військового альянсу НАТО,
– наголошують у Politico.
Найвпливовішою людиною в Європі виявився Дональд Туск / Скриншот
Хто ще потрапив до рейтингу Politico
- Так, у номінації "Діячі" перша позиція за пані прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні. Також у цій категорії – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, французький президент Еммануель Макрон, глава Офісу Президента Андрій Єрмак, турецький президент Реджеп Ердоган.
- Якщо говорити про "Руйнівників", то лідером у цій номінації стала Ельвіра Набіулліна. Вона – головний технократ, котрий змушує військову машину Путіна працювати. У виданні пишуть, що вона зуміла запобігти наслідкам санкцій проти Росії, які мали б виснажити казну країни-агресорки, що також дозволило продовжити війну проти України. Також серед "Руйнівників" іспанський політик Карлес Пучдемон, угорський прем'єр Віктор Орбан, Анналена Бербок та депутат Європарламенту Манфред Вебер.
- А от після Зеленського у "Мрійниках" – Олексій Навальний з його мрією про "Крим-бутерброд", міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, глава Європарламенту Роберта Мецола, а також членкиня Дойл Ерену Мері Лу Макдональд.