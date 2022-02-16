Зеленський перевірив військові навчання ЗСУ на кордоні з Білоруссю

Володимир Зеленський 16 лютого приїхав на Рівненщину та перевірив, як відбуваються навчання ЗСУ на кордоні з Білоруссю. Зокрема, президент оглянув зброю, яку Україні надали міжнародні партнери.

Мовиться про протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, Stinger тощо. Загалом військові відпрацювали ведення бойових дій у прикордонній смузі.

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Як проходять навчання

Підрозділи стріляли у техніку й особовий склад уявного ворога під час його наступу. У навчальному бою застосовували, зокрема, бойову авіацію, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси. Наприклад, Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, "Стугна-П", "Корсар", NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.



Зеленський на Рівненщині / Фото Офісу Президента

Зеленський впевнився у високому рівні підготовки ЗСУ

Президент ознайомився з роботою оперативного складу. Він відзначив високий рівень підготовки військовослужбовців під час навчань.

Тому Зеленський подякував бійцям за професіоналізм, вмілі та злагоджені дії під час навчально-бойових завдань.

Зеленський перевірив навчання ЗСУ біля кордону з Білоруссю / Фото ОП:

Що відомо про військові навчання у Білорусі

Україна проводить навчання біля кордонів у відповідь на дії Білорусі й Росії. Остання стягнула у сусідню країну свої війська. Мовляв, для проведення спільних навчань "Союзна рішучість". За графіком вони ніби мають відбуватись до 20 лютого. Мінськ запевняє, що жоден російський військовий після цього не залишиться у країні.

США називали ці навчання загрозливими. Білорусь навіть "запрошувала" до тренувань Литву та Латвію, однак ті відмовилися.

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