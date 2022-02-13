Зеленський під час розмови з Байденом запросив його в Україну, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 13 лютого провів телефонні перемовини з главою Білого дому Джо Байденом. Під час годинної розмови український лідер начебто запросив свого американського колегу в Україну.

Про це інформують американські ЗМІ. Також вони повідомляють, що президент України попросив в голови Білого дому додаткову фінансову та військову допомогу.

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Зеленський попросив Байдена якомога швидше відвідати Україну

За словами українського чиновника, Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США кажуть, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна,

– повідомили у CNN.

За інформацією джерела, на яке посилається ЗМІ, Зеленський використав недільну розмову, аби запропонувати конкретні ідеї задля зменшення російської загрози. Мовилось, зокрема, про надання більш сучасного озброєння Україні.

Президент України начебто звернувся по фінансову підтримку

Глава України також, інформує CNN, попросив у США про фінансову підтримку. Адже це однозначно може показати Володимиру Путіну, що Захід – однозначно на боці України.

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Головне про перемовини Зеленського та Байдена:

Про розмову Зеленського та Байдена повідомив речник українського президента Сергій Никифоров.

Перемовини глав держав тривали близько години.

Як зазначив Зеленський, підняли теми безпеки, економіки, наявні ризики, санкції та, звісно, російську агресію.

У Білому домі запевнили, що Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня":