"Дії красномовніші за слова": Зеленський підбив підсумки "великоднього перемир'я"

Володимир Зеленський близько першої ночі 21 квітня висловився щодо результатів "великоднього перемир'я". Росія не дотримала свого слова, вогонь все одно був.

Президент підкреслив: дії завжди красномовніші, ніж слова. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про результати "великоднього перемир'я"

Гарант уже говорив, що Росія порушила "великоднє перемир'я" понад 2 тисячі разів. Тепер він уточнив цифру.

"Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу – 2935. (...) Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", – поінформував Зеленський.

За його словами, найбільше обстрілів і штурмових дій було на Покровському напрямку. На Курському напрямку росіяни теж не дотримали свою обіцянку повної тиші.

Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами,

– констатував Володимир Зеленський.

Він акцентував, що характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним. Тож Сили оборони України будуть відповідати тишею на тишу, а на захист від російських ударів будуть наші удари.

Додамо, що дуже швидко після опівночі 21 квітня в Україні спрацювали сирени. Моніторингові канали навели дані, що окупанти обстрілюють прикордоння Сумщини та Харківщини з реактивних систем залпового вогню. Також активні розвідувальні дрони на окупованих територіях і на Сумщині.