Зеленський підписав документи до Ради про Шмигаля як нового міністра оборони
- Володимир Зеленський заявив, що вже підписав документи до Верховної Ради України про призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони.
- Відповідну інформацію президент повідомив у вечірньому відеозверненні 16 липня.
Президент Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гаранта країни.
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Що повідомив Зеленський?
Президент зазначив, що сьогодні 16 липня вже почались юридичні процедури для оновлення уряду. Відтак, депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра.
Гарант вказав, що вже підписав відповідні документи до Ради про Дениса Шмигаля як нового очільника Міноборони.
Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони,
– повідомив Зеленський.
За словами лідера, через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Він повідомив, що Герман Сметанін очолить Укроборонпром.
Додамо, що президент висловив вдячність як Денису Шмигалю, так і всій команді уряду України.
"Багато пройдено. Досвід колосальний. Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи. Потім – удар повномасштабної війни. Уряд зберіг повну керованість державних інституцій. Забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувались і забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі", – ідеться в повідомленні.
Президент наголосив, що ми пройшли 3 дуже складних зими за час повномасштабної війни.
Гарант підкреслив, що Україна отримала кандидатство у Євросоюзі, і були відкриті перемовини щодо членства. За його словами, зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально.
Зеленський підкреслив, що Шмигаль знає всі виклики сфери оборони.
До слова, президент повідомив, що вранці провів нараду з Денисом Шмигалем саме щодо оборонних питань разом із Рустемом Умєровим і Германом Сметаніним.
"Ми домовились щодо нових підходів до управління сферою оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше – більше в наших воїнів на фронті", – зазначив лідер країни.
Окрім цього, за словами президента, Міноборони проведе аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – це й постачання за програмами допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проєкти.