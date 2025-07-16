Зеленський підписав документи до Ради про Шмигаля як нового міністра оборони

Президент Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гаранта країни.

Дивіться також Далі – рішення депутатів: комітет Верховної Ради підтримав відставку Шмигаля

Що повідомив Зеленський?

Президент зазначив, що сьогодні 16 липня вже почались юридичні процедури для оновлення уряду. Відтак, депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра.

Гарант вказав, що вже підписав відповідні документи до Ради про Дениса Шмигаля як нового очільника Міноборони.

Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони,

– повідомив Зеленський.

За словами лідера, через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Він повідомив, що Герман Сметанін очолить Укроборонпром.

Додамо, що президент висловив вдячність як Денису Шмигалю, так і всій команді уряду України.

"Багато пройдено. Досвід колосальний. Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи. Потім – удар повномасштабної війни. Уряд зберіг повну керованість державних інституцій. Забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувались і забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі", – ідеться в повідомленні.

Президент наголосив, що ми пройшли 3 дуже складних зими за час повномасштабної війни.

Гарант підкреслив, що Україна отримала кандидатство у Євросоюзі, і були відкриті перемовини щодо членства. За його словами, зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально.

Зеленський підкреслив, що Шмигаль знає всі виклики сфери оборони.

До слова, президент повідомив, що вранці провів нараду з Денисом Шмигалем саме щодо оборонних питань разом із Рустемом Умєровим і Германом Сметаніним.

"Ми домовились щодо нових підходів до управління сферою оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше – більше в наших воїнів на фронті", – зазначив лідер країни.

Окрім цього, за словами президента, Міноборони проведе аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – це й постачання за програмами допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проєкти.