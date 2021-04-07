Зеленський підписав "колекторський закон", що забороняє погрожувати боржникам

Володимир Зеленський підписав закон №4241, який захистить українців від неправомірних дій колекторів. Документ забороняє погрожувати та шантажувати боржників.
Джерело:Телеграм Ольги Василевської-Смаглюк
Верховна Рада в другому читанні проголосувала за відповідний законопроєкт ще 19 березня 2021 року. Ініціативу підтримали 274 депутати.
До теми Без погроз та вибивання грошей: що змінилося для колекторів й боржників
Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк була однією з ініціаторок закону про врегулювання простроченої заборгованості. Вона й повідомила, що президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав документ.
Відтепер жодні погрози, неетична поведінка, порноколажі, кількагодинний автододзвон, взаємодія з третіми особами без їхньої згоди – заборонені,
– написала депутатка.
Що змінив закон
Джерело: Верховна Рада
Закон №4241 обмежує роботу колекторів та посилює захист боржників. Він повинен викорінити тероризування та залякування боржників.
Документ встановлює певні вимоги до кредитодавців та колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості. Вони повинні:
- дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;
- інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості або відступлення права вимогу новому кредитору;
- укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;
- повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;
- контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень.
Контролювати Реєстр колекторських компаній буде Нацбанк, який і наглядатиме за роботою компаній, а також вивчатиме звернення громадян.
Якщо колектори будуть порушувати закон, боржник має право звернутися до НБУ з цим питанням.