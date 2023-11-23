Зеленський підписав санкції проти 147 осіб, пов'язаних з Москвою

Володимир Зеленський двома указами вніс до санкційного списку ще 147 громадян різних країн, які родом з Росії або ж мають безпосереднє відношення до країни-терористки. Всі вони несуть загрозу національній безпеці України.

Цим особам забороняється будь-яка діяльність на території України, зокрема фінансова. Відповідна інформація міститься в указах №772/2023 і №773/2023.

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Нові санкції

Володимир Зеленський 23 листопада вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" про санкції щодо 147 громадян Росії та осіб, пов'язаних з Москвою.

Перший санкційний список включає 60 фізичних осіб – як росіян, так і громадян України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. У цьому списку, наприклад, можна знайти таких людей:

Володимир Сівкович, колишній секретар РНБО, що втік до Росії;

Дар'я Морозова, так звана уповноважена з прав людини при окупаційній владі Донецької області;

Леонід Харченко, терорист, обвинувачений у збитті пасажирського лайнера рейсу MH17

Володимир Коваленко, начальник штабу "Юнармії" у Севастополі.

Санкції проти таких осіб запроваджують строком на 10 років. Їхні активи блокують, анулюють ліцензії, обмежують транзит і торговельні операції на території України, забороняють приватизацію та участь у публічних закупівлях.

Другий список налічує 87 осіб, що є виключно громадянами Росії. Туди ввійшли як військові та політики, так і підприємці, що ведуть діяльність на території країни-агресорки. З них щодо 34 осіб санкції діятимуть 10 років, щодо 50 – п'ять років, проти трьох – три роки.

Санкції проти оборонки Росії