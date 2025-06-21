Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генеральним прокурором

Президент Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором.

Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідний указ, який оприлюднили на сайті президента у суботу, 21 червня.

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Указ про призначення Кравченка Генпрокурором

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Відповідний указ №416/2025 від 21 червня опублікований на сайті лідера країни.

Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором,

– ідеться в документі.

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Нагадаємо, що 17 червня Верховна рада підтримала призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України.