Зеленський підписав указ про зміни в складі РНБО: кого виключили
27 липня 2021 , 20:49Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський підписав указ про зміни в складі Ради національної безпеки і оборони України. Документ набуває чинності з 27 липня.
За рішенням президента, РНБО має залишити ексочільник Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк. Його замінить інший посадовець.
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Президент підписав указ про зміни в РНБО
Указ Зеленського №318/2021 про зміни в Раді нацбезпеки й оборони 27 липня було опубліковано на сайті Офісу Президента. До персонального складу РНБО глава держави ввів чинного керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Натомість зі складу органу виводиться Валерій Кондратюк, який раніше очолював СЗР.Зверніть увагу! Президент 23 липня представив для Служби зовнішньої розвідки нового голову
Олександр Литвиненко, Валерій Кондратюк / Колаж 24 каналу
Останні кадрові рішення Зеленського
- Володимир Зеленський 27 липня ухвалив рішення про відставку Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. Його наступником став командувач оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.
- За інформацією ЗМІ, президент також звільнив першого заступника голови СБУ генерал-майора Руслана Баранецького. Втім відповідного указу наразі немає на сайті ОП.
- Зеленський також оновив склад воєнного кабінету РНБО. До нього приєдналися 2 віцепрем'єри та заступники голови Офісу Президента.