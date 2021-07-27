Зеленський підписав указ про зміни в складі РНБО: кого виключили

Володимир Зеленський підписав указ про зміни в складі Ради національної безпеки і оборони України. Документ набуває чинності з 27 липня.

За рішенням президента, РНБО має залишити ексочільник Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк. Його замінить інший посадовець.

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Президент підписав указ про зміни в РНБО

Указ Зеленського №318/2021 про зміни в Раді нацбезпеки й оборони 27 липня було опубліковано на сайті Офісу Президента. До персонального складу РНБО глава держави ввів чинного керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Натомість зі складу органу виводиться Валерій Кондратюк, який раніше очолював СЗР.

Президент 23 липня представив для Служби зовнішньої розвідки нового голову Олександра Литвиненка. Посадовець замінив на цій посаді Валерія Кондратюка, який керував відомством з 2020 по 2021 рік.



Олександр Литвиненко, Валерій Кондратюк / Колаж 24 каналу

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