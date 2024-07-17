Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки

Ввечері 17 липня президент України опублікував вже традиційне звернення до громадян. У ньому він розповів про важливі здобутки за день.

Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив. що триває робота над тим, щоб цей тиждень став дійсно результативним у відносинах з нашими партнерами.

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Нова Стратегія морської безпеки України

Зокрема, президент провів нараду із зовнішньополітичною командою Офісу та МЗС. За його словами, потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити війну на курс до її справедливого завершення. Український лідер також висловив вдячність кожному, хто демонструє чесне лідерство.

Також він підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Зеленський пояснив, що цей документ враховує безпекові зміни та новації, зокрема, в Чорному морі.

Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу,

– наголосив Зеленський.

Президент також подякував, хто допомагає. Зокрема, працівникам наших державних інституцій, нашим воїнам, нашим спеціальним службам та всім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки стратегії.