Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України та Офісу Президента.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено

Новий термін почне діяти 31 жовтня 2026 року.

На сайті Верховної Ради видно, що закони №5029-IX про продовження воєнного стану та закон №5030-IX про продовження строку загальної мобілізації повернути із підписом президента України.

Відповідні законопроєкти №16182 та №16183 Зеленський вніс до парламенту. У понеділок їх схвалив профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а згодом підтримали народні депутати.

Також цього дня президент підписав укази №1060/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №1061/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Згідно з текстом першого указу, воєнний стан продовжать із 5:30 31 жовтня 2026 року ще на 90 діб. Президент України ухвалили відповідне рішення у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Росії проти України, що триває.

Нагадаємо, це вже 21-й раз з початку повномасштабного вторгнення, коли Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Рішення щодо воєнного підтримали 293 народні депутати, а щодо мобілізації – 281 парламентар. Обидва терміни продовжили до 29 січня 2027 року.