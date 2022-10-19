Зеленський підписав укази щодо санкцій російським олігархам: там "неочікувані" прізвища

Президент Володимир Зеленський підписав 2 укази щодо введення в дію санкцій проти російських олігархів. Раніше відповідні санкції запровадила РНБО.

Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, впровадженню санкцій проти російських олігархів передувала велика й складна робота.

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Чого очікувати від санкцій проти олігархів

Данілов анонсував, що після публікації указів президента українців може здивувати перелік осіб, проти яких були введені санкції.

У переліку будуть доволі несподівані прізвища олігархів Російської Федерації, а також дуже велика кількість компаній. Буде одна людина, стосовно якої будуть відокремлені санкції на певний проміжок часу. Все відбувається з урахуванням питань національної безпеки,

– повідомив секретар РНБО.

Він додав, що за листом одного із відомств одній особі зробили певне відтермінування санкцій.

"Є дуже тонкі моменти"

Данілов наголосив, що у документах буде "дуже цікава компанія". А самі санкції, за його словами, – це довгоочікувана річ.

Ми мали все зробити абсолютно бездоганно. Відносно деяких речей є дуже тонкі моменти, пов'язані з обміном полонених та іншими речами, які ми не можемо видавати у публічний простір,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, на сьогодні для України питання національної безпеки є номером 1.

Українська влада готова до складних рішень

Секретар РНБО наголосив, що українська влада не буде зупинятися на шляху до перемоги ні перед якими рішеннями, якими б складними вони не були.

Перемога буде за нами. Треба триматися та рухатися вперед, вперед і ще раз вперед, – додав Данілов.

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