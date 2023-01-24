Зеленський підписав укази про звільнення 5 голів ОВА
24 січня 2023, 21:01Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський звільнив з посад 5 очільників обласних військових адміністрацій. Зокрема, Сумщини, Херсонщини та Запоріжжя.
Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу Президента 24 січня.
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Президент звільнив 5 очільників ОВА
Зеленський підписав укази про звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій:
- Ярослава Янушевича – голову Херсонської обласної державної адміністрації;
- Дмитра Живицького – голову Сумської обласної державної адміністрації;
- Олександра Старуха – голову Запорізької обласної державної адміністрації;
- Валентина Резніченка – голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
- Олексія Кулебу – голову Київської обласної державної адміністрації.
Усі звільнення відбулися згідно з поданими посадовцями заявами.
Натомість Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. відповідний указ з'явився того ж дня.