Зеленський підписав укази про звільнення 5 голів ОВА

24 січня 2023, 21:01
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський звільнив з посад 5 очільників обласних військових адміністрацій. Зокрема, Сумщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу Президента 24 січня.

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Президент звільнив 5 очільників ОВА

Зеленський підписав укази про звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій:

  • Ярослава Янушевича – голову Херсонської обласної державної адміністрації;
  • Дмитра Живицького – голову Сумської обласної державної адміністрації;
  • Олександра Старуха – голову Запорізької обласної державної адміністрації;
  • Валентина Резніченка – голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
  • Олексія Кулебу – голову Київської обласної державної адміністрації.

Усі звільнення відбулися згідно з поданими посадовцями заявами.

Натомість Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. відповідний указ з'явився того ж дня.

 

Автор: Ольга Котів