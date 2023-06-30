Зеленський підписав закон про виплати військовим

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям під час дії воєнного стану, а також проходження військової підготовки. Розповідаємо, що зміниться.

Про це йдеться на сайті Верховної ради. Зазначають, що 30 червня законопроєкт №9342 повернуто з підписом президента.

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Доплати військовослужбовцям

військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабміном,

військовослужбовцям строкової військової служби щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч гривень пропорційно часу проходження військової служби,військовослужбовцям, які отримали травму, пов'язану із захистом Батьківщини під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою військово-лікарською комісією, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч гривень протягом всього часу перебування у розпорядженні,

курсантам щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 2350 гривень пропорційно часу навчання.

! Закон передбачає щомісячні виплати військовослужбовцям – додаткова винагорода у 30 – 100 тисяч гривень. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ.

Відпустки для військовослужбовців

особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 днів,

також можлива відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 днів,

Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад,

Також частина щорічної основної відпустки може бути надана частинами не більше трьох протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 % загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Військова підготовка для призваних

Згідно з законом, особи, які призвані на військову службу під час мобілізації, які раніше не проходили військову в ЗСУ та/або службу в інших військових формуванням та правоохоронних органах, мають пройти курс базової військової підготовки та підготовку за військово обліковою спеціальністю.

Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж 1 місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генштабом.

Командир зобов'язаний направляти на спеціальні курси підготовки до навчальних частин військовослужбовців, які прибули для доукомплектування частин під час дії воєнного стану і раніше не проходили військову службу та не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців тих, хто не проходив.