Зеленський підписав один із ключових законів для вступу України до ЄС

Напередодні у вечірньому зверненні до українців президент повідомив, що підписав важливий закон для вступу нашої держави до ЄС. Зокрема, йдеться про відбір до Конституційного Суду.

Володимир Зеленський наголосив, що це один з ключових законів, необхідних для початку переговорів з Євросоюзом. Про це пише 24 Канал.

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Президент підписав закон про Конституційний Суд

Український лідер зазначив, що підписав відповідний нормативно-правовий акт щойно, тобто перед зверненням до народу. Наголосив, що цей закон необхідний Україні для відкриття переговорів із ЄС про вступ нашої держави.

Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду,

– підкреслив Зеленський.

Додав, що наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз.

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Довідка. 20 грудня 2022 Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах. Втім, у тій редакції він суперечив рекомендаціям Венеціанської комісії. Зокрема, щодо кількості членів Консультативної групи експертів.

Венеційська комісія наполягала на тому, щоб до складу Дорадчої групи експертів, яка перевіряє кандидатів у КСУ, увійшов ще 7 член. Ним мав бути міжнародний незалежний експерт, який дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію.