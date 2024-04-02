Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років
Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує мобілізаційний вік із 27 до 25 років. Верховна Рада проголосувала за цей законопроєкт ще у 2023 році.
На сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення про те, що закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" повернено за підписом президента.
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В Україні знизили призовний вік
Фактично підписання цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше.
Автори закону переконані, що це допоможе швидше поповнити мобілізаційні резерви України.
Реалізація проєкту Закону України унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву як складової військового резерву людських ресурсів,
– мовиться в пояснювальній записці на сайті ВР.
Тим часом призовниками на строкову службу будуть чоловіки у віці від 18 до 25 років. Однак нагадаємо, що призов на строкову військову службу під час воєнного стану в Україні не відбувається.
Коли новий закон набуде чинності
Новий закон про мобілізацію чоловіків із 25 років набере чинності на наступний день після його опублікування. Наразі його ще не опубліковано.
Що передувало
- Верховна Рада проголосувала за зміни до закону щодо призовного віку ще 30 травня 2023 року.
- У червні 2023 року закон підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передавши документ на підпис президенту.
- Однак Володимир Зеленський дуже довго не підписував ухвалений парламентом законопроєкт. Повідомлення про те, що президент передав документ із підписом, з'явилося на сайті Ради 2 квітня 2024 року.
- Під час своєї пресконференції у грудні Зеленський заявив, що може підписати закон щодо зниження призовного віку, однак для цього йому потрібно більше аргументів.