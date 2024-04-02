Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років

Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує мобілізаційний вік із 27 до 25 років. Верховна Рада проголосувала за цей законопроєкт ще у 2023 році.

На сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення про те, що закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" повернено за підписом президента.

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В Україні знизили призовний вік

Фактично підписання цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше.

Автори закону переконані, що це допоможе швидше поповнити мобілізаційні резерви України.

Реалізація проєкту Закону України унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву як складової військового резерву людських ресурсів,

– мовиться в пояснювальній записці на сайті ВР.

Тим часом призовниками на строкову службу будуть чоловіки у віці від 18 до 25 років. Однак нагадаємо, що призов на строкову військову службу під час воєнного стану в Україні не відбувається.

Коли новий закон набуде чинності

В Україні також офіційно скасували статус "обмежено придатний". Тому чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, мають упродовж 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Новий закон про мобілізацію чоловіків із 25 років набере чинності на наступний день після його опублікування. Наразі його ще не опубліковано.

Що передувало