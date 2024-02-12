Зеленський підписав закон про продовження мобілізації

Президент 12 лютого підписав закон про продовження мобілізації. Окрім того, – продовження воєнного стану в Україні.

Законопроєкт про продовження мобілізації відправили главі держави 6 лютого. Український лідер підписав закон 12 лютого, передає 24 Канал.

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Президент підписав два важливі закони

Так, відповідно до картки законопроєкту про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", його повернуто з підписом Зеленського 12 лютого.

Також президент підписав закон "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Наразі триває розіслання акта.

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