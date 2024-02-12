Зеленський підписав закон про продовження мобілізації
12 лютого 2024, 11:46Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Президент 12 лютого підписав закон про продовження мобілізації. Окрім того, – продовження воєнного стану в Україні.
Законопроєкт про продовження мобілізації відправили главі держави 6 лютого. Український лідер підписав закон 12 лютого, передає 24 Канал.
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Так, відповідно до картки законопроєкту про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", його повернуто з підписом Зеленського 12 лютого.
Також президент підписав закон "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Наразі триває розіслання акта.
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Що цьому передувало
- 5 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Як і раніше, на 90 днів, тобто до 14 травня 2024 року.
- Зазначимо, що згідно з попереднім законом, термін дії воєнного стану та мобілізації закінчувався 14 лютого 2024 року.
- До речі, це буде уже десяте продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабної війни.
- 6 лютого Рада підтримала продовження загальної мобілізації в Україні. За відповідне рішення тоді проголосувало 323 народних депутати.