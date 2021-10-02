Володимир Зеленський підписав закон про реформування Укроборонпрому. Зокрема, перезавантажать 118 підприємств концерну.

Глава Укроборонпрому Юрій Гусєв назвав цю подію крапкою у непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського ОПК. Окрім того, підписання закону – це нова точка відліку для української оборонної сфери.

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Які можливості надає закон

Структурно перезавантажити 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому. Зокрема, 21 з них – наразі перебуває на окупованих територіях;

запровадити сучасні підходи корпоративного управління. Це допоможе убезпечити концерн від корупційних ризиків, конфлікту інтересів, а також – прямого політичного впливу;

створити спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами;

залучати прямі інвестиції.

Угода Укроборонпрому та компанії Babcock

Укроборонпром та суднобудівна британська компанія Babcock уклали угоду у вересні 2021 року.

Документ підписали під час Міжнародної виставки оборонних технологій DSEI-2021.

Мета угоди – посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту.

Проєкти реалізують у межах програми розширення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP).

За словами генерального директора компанії Babcock Девіда Локвуда, для реалізації програми UNCEP важливо знаходити інноваційні способи співробітництва.

Допис Юрія Гусєва:

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про реформу Державний концерн "Укроборонпром".

Ця подія є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та водночас ця подія – нова точка відліку для української обронки!

Я хочу, в першу чергу, привітати та подякувати усім, хто пройшов цей шлях – від напрацювання законопроєкту 3822 до його підписання Президентом – разом із нашою командою. Голова фракції Слуга Народу David Braun, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, голова профільного підкомітету Игорь Копытин, народні депутати, Кабінет Міністрів України, міжнародні партнери та друзі – це була крута спільна командна робота.

Але, передусім, дякую за потужну підтримку та довіру Президенту України Володимиру Зеленському та команді Офісу Президента України.

Тепер ми зможемо:

посилити обороноздатність України, структурно перезавантаживши 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому, 21 з яких – поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Запровадити сучасні підходи корпоративного управління, які убезпечать їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу.

Створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами.

Здійснювати трансфер технологій.

Залучати прямі (у т.ч. іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки передусім для потреб Збройних сил України.

Дякую усім!

Разом ми це зробили!

Разом ми зробимо Україну сильною!