Зеленський підписав закон про виділення грошей на армію, соцпідтримку та інфраструктуру

22:16

Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення фінансування у 2021 році на армію, соцпідтримку та інфраструктуру. Завдяки перевиконанню дохідної частини держбюджету на ці напрямки додатково витратять майже 40 мільярдів гривень.