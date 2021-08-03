Зеленський підписав закон про відновлення роботи ВККС: чому це важливо

Володимир Зеленський підписав закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Документ дасть можливість сформувати ВККС, яка займатиметься добором та оцінюванням суддів.

Верховна Рада ухвалила відповідний документ 13 липня конституційною більшістю голосів з урахуванням усіх пропозицій глави держави.

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Мета закону про відновлення роботи ВККС

Документ є важливим першим етапом проведення судової реформи в Україні, адже дасть змогу сформувати ВККС, на яку покладають функції з добору та оцінювання суддів.

Закон враховує позиції Конституційного Суду, застереження Венеційської комісії, а також спільні рекомендації, надані програмою USAID "Нове правосуддя" та проєктом Євросоюзу "Право-Justice".

Документ передбачає такі аспекти

Членів ВККС суддів призначає Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, який проведуть за дієвою участю представників міжнародних організацій.

Проводить конкурс конкурсна комісія, до першого складу якої входять

3 чинних суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України,

3 людини, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, які протягом останніх 5 років надають Україні технічну допомогу у сфері судової реформи або запобігання й протидії корупції.

Голос членів Конкурсної комісії, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, буде вирішальним.

Рішення першого складу комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше 4 членів комісії, з яких 2 запропоновані міжнародними організаціями. У випадку рівного розподілу голосів вирішальними вважатимуться голоси 3 членів комісії, з яких 2 запропоновані міжнародними організаціями.

За результатами конкурсу, конкурсна комісія рекомендує ВРП не менше 2 кандидатів на кожну вакантну посаду члена ВККС.

Термін повноважень першого складу конкурсної комісії з 3 міжнародними експертами припиняється через 2 роки після призначення повноважного складу ВККС.

Наступний склад формується у такий спосіб

3 чинних суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів,

по 1 людині, запропонованій Радою прокурорів України, Радою адвокатів України та Президією Національної академії правових наук України.

Загалом 16 членів ВККС призначає ВРП за результатами конкурсу терміном на 4 роки. Крім того, кандидати на посаду члена ВККС повинні відповідати критеріям доброчесності та професійної компетентності.