Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум

Президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом про всеукраїнський референдум. За документ Верховна Рада проголосувала ще 26 січня 2021 року.

Інформація про те, що закон повернули у парламент з підписом глави держави, з'явилась на сайті Верховної Ради. Також це підтвердив перший віцеспікер Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів.

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Та інформація, яка у мене є – президент підписав. І сьогодні інформація повинна з'явитися на сайті президента,

– сказав Стефанчук.

Це – один із найскладніших законів, – Стефанчук

Стефанчук наголосив, що це – один з найскладніших законів, що розробляла в цьому скликанні Верховна Рада. Саме через це пройшло стільки часу від ухвалення до підписання: довелось звіряти юридичні конструкції та механізми.

Це, мабуть, єдиний закон за всю каденцію Ради ІХ скликання, який мав на меті пройти всю процедуру – разом із громадськими обговореннями, з висновками Венеційської комісії, з консультаціями в українських та зарубіжних експертних колах,

– пояснив віцеспікер.

За словами Стефанчука, українці отримають реальний законодавчий механізм, який підтвердить, що єдиним джерелом влади в Україні є народ.

У парламент документ подав Зеленський

Закон про всеукраїнський референдум був одним із перших серед програмних обіцянок Зеленського. Документ отримав позитивні висновки Венеційської комісії.

Законопроєкт про всеукраїнський референдум у парламент вніс саме президент Зеленський. У першому читанні Рада підтримала документ ще у червні 2020 року, у другому – 26 січня 2021. "За" були 252 нардепи.

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Коротко про основні положення закону про всеукраїнський референдум

Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо це не суперечить Конституції.

Щоб організувати референдум потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України. Допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.

Під час референдуму можуть розглянути питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень.

У документі чітко зазначено, що заборонено виносити на референдум такі питання: податків, бюджету та амністії.

Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".

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У парламенті готують законопроєкт про місцевий референдум

Зазначимо, що також президент Зеленський зазначив на необхідності ухвалення закону про місцевий референдум. У парламенті вже працюють над документом. Наразі анонсували також громадські обговорення.