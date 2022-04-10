Зеленський підтримав Польщу в день Смоленської трагедії

Польща та світ 10 квітня вшановує пам'ять жертв Смоленської авіакатастрофи. Президент Володимир Зеленський теж висловив свою підтримку.

Зеленський нагадав, що 12 років тому авіакатастрофа забрала життя президента Леха Качинського та представників польської еліти.

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Тому президент відзначив, що в цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять з Україною у протидії агресії Росії.

Смоленська трагедія: коротко

10 квітня 2010 року під Смоленськом неподалік військового аеродрому "Смоленськ-Сєвєрний" розбився польський літак Ту-154М.

На борту була делегація перших осіб Польщі, зокрема, й президент. Загинули 96 людей.

До речі, делегація летіла на урочистості з нагоди 70 роковин Катинського розстрілу.

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