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24 Канал Новини України Будуть персональні кадрові висновки, – Зеленський
11 липня, 20:05
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Будуть персональні кадрові висновки, – Зеленський

Сергій Попович

Президент України Володимир Зеленський записав звернення. Він підтвердив, що військова допомога США відновлена, йде робота над новими домовленостями та над їх якнайшвидшою імплементацією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграм.

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Про що сказав Зеленський у зверненні?

Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами ад більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням армії.

Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет, 
– зазначив він.

Він підтвердив, що за усіма доповідями постачання зброї зі США відновлено. Наступного тижня українська команда працюватиме з американцями, зокрема з генералом Келлогом.

Готуються оборонні пакети з Європи, а також нові санкції проти Росії.

Зеленський додав, що очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу щодо кожної домовленості з партнерами. Щодо кожного результату будуть "персональні, кадрові висновки".