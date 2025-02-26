Президент Зеленський підтвердив зустріч з Трампом 28 лютого. Він повідомив, що "наші команди працюють з Америкою і готуються до перемовин уже цієї п'ятниці".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення лідера.

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Зеленський підтвердив зустріч з Трампом

Лідер України повідомив, що наші команди працюють з Америкою і готуються до перемовин уже цієї п’ятниці.

"Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів", – вказав президент.

Він додав, що проведе зустріч з очільником США.

Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру,

– додав він.

Нагадаємо, що під час засідання кабінету у Білому домі Дональд Трамп зазначив, що на п'ятницю, 28 лютого, запланований візит до США президента України.

За його словами, під час цього візиту вони підпишуть угоду про рідкісноземельні корисні копалини. Трамп наголосив, що це буде "дуже велика угода".