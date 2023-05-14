Нам не потрібні посередники, маємо розробити план щодо справедливого миру, – Зеленський про Папу

Напередодні, 13 травня, український лідер зустрівся з Папою Франциском. Опісля в інтерв'ю італійським ЗМІ Володимир Зеленський відповів, чи можливе посередництво Ватикану у встановленні миру.

В інтерв'ю італійським ЗМІ глава держави наголосив, що немає сенсу у спробах тих чи інших країн або впливових особистостей стати посередником між Україною та Росією для припинення війни. Про це пише 24 Канал.

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Потрібен справедливий мир

Володимир Зеленьский зазначив, що наша держава зацікавлена у пропозиціях, що можуть сприяти досягненню справедливого миру, насамперед на основі української формули.

Нам не потрібні посередники між Україною і агресором, який захопив наші території,

– підкреслив президент.

Український лідер зауважив, що Росія почала війну, забрала життя, бойові дії проходять саме на нашій землі. "Ми знаємо всі кризи, які були, виклики: ядерні, екологічні, продовольчі, енергетичні. Лише ми знаємо, як це. Ми запропонували не штучний план – ми запропонували, як можна вийти із цієї ситуації, закінчити війну – за законом, поважаючи Статут ООН, міжнародне право, людей, цінності", – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна звичайно ж вітає пропозиції третіх сторін стосовно допомоги в подоланні спровокованих війною криз і в завершенні війни. Водночас глава держави додав, формула миру полягає в тому, аби залучити ті країни, які справді хочуть досягти його у Європі.

Володимир Зеленський наголосив, що українці добре пам'ятають, чим закінчилося посередництво з Путіним у межах Нормандського формату.

Ми маємо розробити план дій щодо справедливого миру в Україні. І ось тут ми запрошуємо – я це сказав Його Святості – і Ватикан як одного з лідерів до цього формату,

– підкреслив український лідер.

"Ватикан – це насамперед мораль"

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що, перш за все, Ватикан – це мораль. Зокрема, коли агресора називаєш саме агресором, жорстко і прямо засуджуєш масові злочини, а ще відкрито приймаєш сторону країни, яку неспровоковано вбивають та руйнують.

"Коли особисто стаєш на захист тих, хто є безумовною жертвою російської агресії. Коли зло, яким є Росія, йменується злом. Тільки так народжується свята Справедливість. Бо це не про якесь "посередництво на користь агресора", а про справжній мир і справжнє покарання для зла", – підкреслив Подоляк.

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Коротко, що цьому передувало

Наприкінці квітня під час триденного візиту в Угорщину, Папа Римський заявив, що приєднався до "місії щодо досягнення миру" в Україні. Понтифік зазначив: "Готовий зробити все, що потрібно. Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Коли це буде публічно, я розкрию це".

До речі, раніше очільник Католицької церкви також заявляв про намір зустрітися з патріархом РПЦ Кірілом, який благословляє війну проти України та цинічно називає її "святою справою".