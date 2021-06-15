Зеленський почастував американських журналістів салом на кухні своїх батьків: фото

Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами каналу CBS News у неформальній обстановці. Президент України запросив представників західних ЗМІ на сніданок у квартирі своїх батьків.

У батьківському домі Зеленського журналістів пригощали салом на житньому хлібі, сашімі з лосося, домашнім печивом і бренді.

Важливо Зеленський застеріг американців, що війна може прийти до їхніх домівок вже завтра

Як минув сніданок з президентом

Під час сніданку журналісти запитали Зеленського, чому американців має хвилювати конфлікт в його країні, в тисячах миль від кордонів США. Президент відповів, що "завтра це може прийти до їхніх осель".

Володимир Зеленський запевнив, що Путін має неоімперські амбіції, і хоче домогтися контролю Росії над її сусідами.

Вони не хочуть відпускати нас,

– заявив президент.



Сніданок у квартирі Зеленських / Фото CBS News

Також журналісти мали змогу поспілкуватися з батьками Зеленського. Тато та мати президента зізналися журналісту, що хотіли б для нього кар'єри гумориста, а не політика.

Розмова Зеленського з журналістами зі США відбувалася на тлі підготовки саміту Байдена і Путіна, який відбудеться 16 червня у Женеві.

Зауважимо, що раніше журналісти CBS разом із президентом Зеленським побували на Донбасі. У звіті про поїздку вони нагадали американським читачам, що війна в Україні триває з 2014 року, а почалася вона через падіння проросійської влади, окупацію Росією Криму і підтримку нею ж бойовиків.