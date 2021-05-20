І саме завдяки рішучим діям президента й Ради національної безпеки та оборони цей процес розпочався. Таку думку висловив колишній начальник управління кримінальної розвідки Валерій Кур.
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За його словами, Володимир Зеленський показав всім правоохоронцям, як потрібно діяти. Мовляв, вони за рік не змогли нічого зробити, а йому вдалося. І додав, очільнику держави й РНБО потрібно продовжувати цю боротьбу.
Президент нарешті зрозумів, ніяка реформа правоохоронної системи не проводиться. І відтак починає вмикати власні важелі,
– зазначив полковник МВС.
Втім зауважив, "злодії в законі" на сьогодні є значно менш небезпечними, ніж корупція. Відтак реформа правоохоронних органів в Україні є критично необхідною.
Росія жорстко керує криміналітетом і в Україні, – Кур
Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі 24 каналу розповів, що низка підрозділів ФСБ керує "інститутом злодіїв в законі". Валерій Кур погодився з цим твердженням. І також відзначив, що Росія керує криміналітетом в різних країнах, зокрема і в Україні.
"Лаша Сван", якого затримала поліція, не живе в нашій країні. Але його вплив з-за кордону дуже сильний.
Ті "злодії в законі", які в Україні, ними легко керувати. Але ті, хто в Росії чи за кордоном, дуже небезпечні,
– пояснив ексочільник управління кримінальної розвідки.
Він також розповів, що "Лаша Сван" вищий, ніж "Умка", якщо мовиться про "масті" (тюремні касти – 24 канал). Останнього лише призначила плеяда російських злодіїв. Натомість Лашу Джачвліані коронували "злодієм у законі" на 10 років раніше.
Валерій Кур про затримання 2 найвпливовіших "злодіїв у законі": дивіться відео
Санкції РНБО проти "злодіїв у законі": головне
Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі" і 111 "кримінальних авторитетів". За словами глави держави, більшість з них наразі перебувають не в Україні.
Санкції передбачають:
- блокування активів,
- заборону в’їзду на територію України,
- відмову в наданні або скасуванні візи,
- відмову в наданні посвідки на тимчасове чи постійне проживання,
- відмові в наданні дозволу на імміграцію,
- відмову в продовженні строку перебування в Україні,
- неможливість набуття ними громадянства України та примусову депортацію.