І саме завдяки рішучим діям президента й Ради національної безпеки та оборони цей процес розпочався. Таку думку висловив колишній начальник управління кримінальної розвідки Валерій Кур.

До теми Поліція затримала 2 найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"

За його словами, Володимир Зеленський показав всім правоохоронцям, як потрібно діяти. Мовляв, вони за рік не змогли нічого зробити, а йому вдалося. І додав, очільнику держави й РНБО потрібно продовжувати цю боротьбу.

Президент нарешті зрозумів, ніяка реформа правоохоронної системи не проводиться. І відтак починає вмикати власні важелі,

– зазначив полковник МВС.

Втім зауважив, "злодії в законі" на сьогодні є значно менш небезпечними, ніж корупція. Відтак реформа правоохоронних органів в Україні є критично необхідною.

Росія жорстко керує криміналітетом і в Україні, – Кур

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі 24 каналу розповів, що низка підрозділів ФСБ керує "інститутом злодіїв в законі". Валерій Кур погодився з цим твердженням. І також відзначив, що Росія керує криміналітетом в різних країнах, зокрема і в Україні.

"Лаша Сван", якого затримала поліція, не живе в нашій країні. Але його вплив з-за кордону дуже сильний.

Ті "злодії в законі", які в Україні, ними легко керувати. Але ті, хто в Росії чи за кордоном, дуже небезпечні,

– пояснив ексочільник управління кримінальної розвідки.

Він також розповів, що "Лаша Сван" вищий, ніж "Умка", якщо мовиться про "масті" (тюремні касти – 24 канал). Останнього лише призначила плеяда російських злодіїв. Натомість Лашу Джачвліані коронували "злодієм у законі" на 10 років раніше. Довідка. За даними поліції, "Умка" коронований у 2014 році. "Лаша Сван" – у 1995 році. Вони добули свої високі "звання" від верхівки російського кримінального світу.

Валерій Кур про затримання 2 найвпливовіших "злодіїв у законі": дивіться відео

Санкції РНБО проти "злодіїв у законі": головне

Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі" і 111 "кримінальних авторитетів". За словами глави держави, більшість з них наразі перебувають не в Україні.

Санкції передбачають: