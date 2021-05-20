И именно благодаря решительным действиям президента и Совета национальной безопасности и обороны этот процесс начался. Такое мнение высказал бывший начальник управления криминальной разведки Валерий Кур.

К теме Полиция задержала 2 самых влиятельных в Украине "воров в законе"

По его словам, Владимир Зеленский показал всем правоохранителям, как нужно действовать. Мол, они за год не смогли ничего сделать, а ему удалось. И добавил, главе государства и СНБО нужно продолжать эту борьбу.

Президент наконец понял, никакая реформа правоохранительной системы не проводится. И затем начинает включать собственные рычаги,

– отметил полковник МВД.

Впрочем, заметил, "воры в законе" на сегодня являются значительно менее опасными, чем коррупция. Поэтому реформа правоохранительных органов в Украине является критически необходимой.

Россия жестко руководит криминалитетом и в Украине, – Кур

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире 24 канала рассказал, что ряд подразделений ФСБ руководит "институтом воров в законе". Валерий Кур согласился с этим утверждением. И также отметил, что Россия руководит криминалитетом в разных странах, в том числе и в Украине.

"Лаша Сван", которого задержала полиция, не живет в нашей стране. Но его влияние из-за рубежа очень сильное.

Те "воры в законе", которые в Украине, ими легко управлять. Но те, кто в России или за рубежом, очень опасны,

– пояснил экс-глава Управления криминальной разведки.

Он также рассказал, что "Лаша Сван" выше, чем "Умка", если речь идет о "масти" (тюремные касты – 24 канал). Последнего лишь назначила плеяда русских воров. Зато Лашу Джачвлиани короновали "вором в законе" на 10 лет раньше.

Справка. По данным полиции, " Умка", коронован в 2014 году. " Лаша Сван" – в 1995 году. Они добыли свои высокие "звания" от верхушки русского криминального мира.

Валерий Кур о задержании 2 самых влиятельных "воров в законе": смотрите видео

Санкции СНБО против "воров в законе": главное

Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что СНБО применил персональные санкции к 557 "ворам в законе" и 111 "криминальным авторитетам". По словам главы государства, большинство из них сейчас находятся не в Украине.

Санкции предусматривают: