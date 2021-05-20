И именно благодаря решительным действиям президента и Совета национальной безопасности и обороны этот процесс начался. Такое мнение высказал бывший начальник управления криминальной разведки Валерий Кур.
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По его словам, Владимир Зеленский показал всем правоохранителям, как нужно действовать. Мол, они за год не смогли ничего сделать, а ему удалось. И добавил, главе государства и СНБО нужно продолжать эту борьбу.
Президент наконец понял, никакая реформа правоохранительной системы не проводится. И затем начинает включать собственные рычаги,
– отметил полковник МВД.
Впрочем, заметил, "воры в законе" на сегодня являются значительно менее опасными, чем коррупция. Поэтому реформа правоохранительных органов в Украине является критически необходимой.
Россия жестко руководит криминалитетом и в Украине, – Кур
Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире 24 канала рассказал, что ряд подразделений ФСБ руководит "институтом воров в законе". Валерий Кур согласился с этим утверждением. И также отметил, что Россия руководит криминалитетом в разных странах, в том числе и в Украине.
"Лаша Сван", которого задержала полиция, не живет в нашей стране. Но его влияние из-за рубежа очень сильное.
Те "воры в законе", которые в Украине, ими легко управлять. Но те, кто в России или за рубежом, очень опасны,
– пояснил экс-глава Управления криминальной разведки.
Он также рассказал, что "Лаша Сван" выше, чем "Умка", если речь идет о "масти" (тюремные касты – 24 канал). Последнего лишь назначила плеяда русских воров. Зато Лашу Джачвлиани короновали "вором в законе" на 10 лет раньше.
Валерий Кур о задержании 2 самых влиятельных "воров в законе": смотрите видео
Санкции СНБО против "воров в законе": главное
Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что СНБО применил персональные санкции к 557 "ворам в законе" и 111 "криминальным авторитетам". По словам главы государства, большинство из них сейчас находятся не в Украине.
Санкции предусматривают:
- блокировку активов,
- запрет въезда на территорию Украины,
- отказ в предоставлении или отмене визы,
- отказ в предоставлении вида на временное или постоянное проживание,
- отказ в предоставлении разрешения на иммиграцию,
- отказ в продлении срока пребывания в Украине,
- невозможность приобретения ими гражданства Украины и принудительную депортацию.