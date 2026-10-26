Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

26 жовтня президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строку воєнного стану і загальної мобілізації.

Відповідні документи зареєстровані на сайті парламенту під номерами 16183 і 16182.

Що відомо про продовження воєнного стану і мобілізації?

Депутати можуть розглянути законопроєкти вже цього тижня, адже в парламенті заплановані пленарні засідання.

Минулого разу Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію 14 липня. Нинішній термін дії спливає 31 жовтня.

Після ухвалення нового рішення воєнний стан і мобілізацію продовжать ще на 90 днів, тобто до 29 січня.

Це буде вже 21-ше продовження від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше стало відомо, що Кабмін готує нові правила бронювання працівників від мобілізації.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що кількість заброньованих працівників щомісяця зростає на десятки тисяч. Це ускладнює ротацію військових. Тому уряд хоче змінити критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих. Його надаватимуть насамперед компаніям, які забезпечують оборону та життєдіяльність країни, зокрема в галузях енергетики, зв'язку, логістики й житлово-комунального господарства.

Також Кабмін планує скасувати автоматичне 100-відсоткове бронювання працівників для всіх галузей.

За словами Корецького, деякі компанії створювали лише для продажу відстрочок від мобілізації.

Водночас підприємства, які виробляють зброю або підтримують критичну інфраструктуру, зможуть просити про бронювання більшої кількості працівників. Для цього потрібно буде обґрунтувати таку необхідність.

Уряд також розробляє механізм, за яким підприємства зможуть бронювати всіх працівників, якщо добровільно залучатимуть частину з них до військової служби.