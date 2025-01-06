Зіграє на руку Україні: чим важливе інтерв'ю Зеленського подкастеру Фрідману

Популярний американський подкастер Лекс Фрідман записав тригодинне інтерв'ю з Володимиром Зеленським. У ньому було озвучено чимало важливих тез.

У західних країнах можуть не до кінця розуміти того, що відбувається в Україні. Кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський детальніше розповів 24 Каналу, чому ця розмова є важливою та дуже вчасною.

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Інтерв'ю з важливими посилами для Заходу

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Його авдиторія налічує близько 4,5 мільйонів людей.

Менш ніж за добу англомовну версію інтерв'ю переглянули більш як 3 мільйони глядачів.

Важливо, що це інтерв'ю вийшло саме зараз – коли ми багато говоримо про підтримку з боку Заходу. Також це важливо в контексті приходу Дональда Трампа до влади та з невідомістю, чи колишня підтримка США, залишиться на тому ж рівні,

– зауважив Станіслав Желіховський.

Потрібно, аби Захід справді почув думку України, її потреби та умови, які є прийнятними або ж неприйнятними у досягненні миру. Водночас важливо, аби західна авдиторія просто дізналася більше про те, що узагалі відбувається в України.

Російська пропаганда досі потужно впливає на закордонні суспільства, то ж не дивно, якщо вони й узагалі вважають, що це Україна не хоче йти на мирні перемовини.

"Потрібно використовувати будь-які можливості, щоб доносити інформацію до англомовних країн. Бо вони є рушіями багатьох процесів. Важливо, щоб вони розуміли на що Україна може погодитись, а на що – ні. І головне, щоб вони почули, що українці найбільше воліють того, щоб ситуація врегулювалась мирно", – наголосив експерт-міжнародник.

Саме великі охоплення цього важливого інтерв'ю можуть зіграти на руку Україні.