Зеленський подякував Папі Римському за молитву про мир на Донбасі

Папа Римський Франциск у своїй недільний проповіді сказав, що стурбований ситуацією на Донбасі. Президент Володимир Зеленський подякував понтифіку за молитву.

За словами глави держави, кожне слово на підтримку України – це збережені життя. Про це Зеленський написав у своєму твітері.

Раніше Папа Римський у великодньому посланні "особливо" згадав Україну й побажав їй миру

Дякую Вашій Всесвятості за молитву про мир на Донбасі. Це мета, якої ми зможемо досягти лише спільними зусиллями. Наша міць – у єдності: духовній, світоглядній, дипломатичній,

– сказав президент.

Що Папа сказав про Донбас

Глава католицької церкви наголосив, що з тривогою стежить за ситуацією на Донбасі. Він закликав запобігти зростанню напруження та сприяти примиренню на Сході України. Крім того, Папа Римський закликав людей звернути увагу на важку гуманітарну ситуацію, в якій живе місцеве населення.

Згодом понтифік разом з людьми зачитав окрему молитву про мир на Донбасі.