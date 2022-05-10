Зеленський подякував усім, хто обороняє Україну і не здається навіть під окупацією

Президент подякував усім українцям, які боряться з російськими окупантами. Загарбники окупували деякі населені пункти лише тимчасово і їх обов'язково звідти проженуть.

Про це Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 9 травня, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що Україна продовжує працювати на оборону, перемогу та відновлення справедливості.

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Зеленський подякував українцям за їхній спротив

Президент зауважив, що боротьба триватиме стільки, скільки потрібно, аби звільнити Україну від окупантів.

Я вдячний усім нашим захисникам, нашим захисницям. Вдячний усім, хто захищає Харківщину, захищає Донбас, захищає Південь України. Хто не здається і чекає український прапор в усіх тих містах, які тимчасово – я підкреслюю це: тимчасово – захоплені окупантами,

– додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що у Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Маріуполі та всіх інших містах обов'язково замайорить український прапор.

"Бо це – наша країна. Вільна європейська країна. Наша держава. Слава Україні!", – підсумував Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: