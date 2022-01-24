Зеленський подякував Єврокомісії за рішення виділити понад мільярд євро допомоги

24 січня 2022 , 15:02
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Євросоюз виділить Україні додаткові 1,2 мільярда євро допомоги, аби підтримати нашу державу. Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за відповідне рішення.

Про це президент заявив у своєму твітері. За словами Зеленського, сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки.

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Президент також додав, що у такий спосіб Євросоюз укотре демонструє тверду підтримку України.

Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні,
– заявив глава держави. 

Зверніть увагу! Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ця допомога підтримає зусилля України щодо підвищення стійкості в умовах загрози з боку Росії. 

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  • США погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. У її межах Україна отримує зброю. Зокрема, у ніч на 22 січня в Україну доставили 90 тонн летальної зброї із США.
  • Також допомогу Україні надала Велика Британія. Вона доправивила сучасне озброєння для боротьби проти танків Росії.
  • Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 120 мільйонів доларів. 
  • Міноборони Чехії заявило про готовність надати Україні військову допомогу на тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії. Київ має самостійно визначити, якого озброєння потребує.

Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС укотре демонструє тверду підтримку України.

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Автор: Тетяна Кійовська