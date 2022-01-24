Зеленський подякував Єврокомісії за рішення виділити понад мільярд євро допомоги

Євросоюз виділить Україні додаткові 1,2 мільярда євро допомоги, аби підтримати нашу державу. Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за відповідне рішення.

Про це президент заявив у своєму твітері. За словами Зеленського, сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки.

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Президент також додав, що у такий спосіб Євросоюз укотре демонструє тверду підтримку України.

Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні,

– заявив глава держави.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ця допомога підтримає зусилля України щодо підвищення стійкості в умовах загрози з боку Росії.

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США погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. У її межах Україна отримує зброю. Зокрема, у ніч на 22 січня в Україну доставили 90 тонн летальної зброї із США.

Також допомогу Україні надала Велика Британія. Вона доправивила сучасне озброєння для боротьби проти танків Росії.

Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 120 мільйонів доларів.

Міноборони Чехії заявило про готовність надати Україні військову допомогу на тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії. Київ має самостійно визначити, якого озброєння потребує.

Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС укотре демонструє тверду підтримку України.

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