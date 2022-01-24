Зеленський подякував Єврокомісії за рішення виділити понад мільярд євро допомоги
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Євросоюз виділить Україні додаткові 1,2 мільярда євро допомоги, аби підтримати нашу державу. Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за відповідне рішення.
Про це президент заявив у своєму твітері. За словами Зеленського, сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки.
До теми ЄС виділить Україні додаткові 1,2 мільярда євро
Президент також додав, що у такий спосіб Євросоюз укотре демонструє тверду підтримку України.
Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні,
– заявив глава держави.
Варто прочитати Найбільша допомога з 2014 року: в Україну прибуло 90 тонн летальної зброї від США
Допомога для України через агресію Росії: інші новини
- США погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. У її межах Україна отримує зброю. Зокрема, у ніч на 22 січня в Україну доставили 90 тонн летальної зброї із США.
- Також допомогу Україні надала Велика Британія. Вона доправивила сучасне озброєння для боротьби проти танків Росії.
- Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 120 мільйонів доларів.
- Міноборони Чехії заявило про готовність надати Україні військову допомогу на тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії. Київ має самостійно визначити, якого озброєння потребує.
Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:
Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС укотре демонструє тверду підтримку України.
В Україну прибула перша партія військової допомоги від США: дивіться відео