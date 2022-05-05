Зеленський поговорив з 43-м президентом США Джорджем Бушем

Володимир Зеленський 5 травня провів розмову у відеоформаті з 43-м американським президентом Джорджем Бушем. Це була перша розмова політиків

Деталі розмови президентів

Політики обговорили війну в Україні. Зеленський наголосив, що для нього честь знайомство з Бушем.

Цікаво Розвідка США допомогла ЗСУ знищити багатьох російських генералів, – NYT

Український лідер подякував США та американському народу. Він наголосив, що українці бачать підтримку та високо її цінують.

Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами. Американці відверті, відкриті люди, і я відчуваю це. У нас спільні цінності. Я відчуваю, що це – від серця,

– сказав Зеленський.

У відповідь Буш висловив підтримку президенту та українцям, які борються з російським агресором.

"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете робите те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", – запевнив американський політик.

Він зазначив, що американців надихає те, як відважно українці протистоять ворогу.



Зеленський через відеозв'язок поспілкувався з 43-м президентом США / Фото Офісу Президента

Зеленський запросив Буша в Україну

Зауважимо, що український президент згадав терористичний акт у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що тоді багато українців співчували американцям та розділяли їхній біль.

"Для мене важлива наша розмова, тому що ви – приклад міцного лідера", – підкреслив Зеленський.

Також глава держави запросив 43-го президента США в Україну у будь-який зручний для нього час.

Читайте також Мир у нас знову буде, ми його відновимо, – Зеленський показав фото війни в Україні

Останні розмови українського президента зі світовими лідерами

5 травня Зеленський також поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Темою розмови стало оборонне питання.

Ще один дзвінок був до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. За його підсумками Зеленський зазначив, що Берлін залишається потужним союзником України. План росіян щодо розколу Європи – провалився.

Це може вас зацікавити – виступ Зеленського перед міжнародними донорами: відео