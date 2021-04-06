Зеленський поговорив з Генсеком НАТО про загострення на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів телефону розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про загострення ситуації на Донбасі.

Зеленський розповів Столтенбергу, що останніми часом кількість порушень режиму тиші з боку російських окупантів збільшилась. На жаль, зростає і число загиблих українських захисників.

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Крім того, український президент зазначив, що Росія стягує війська до кордону.

Інші деталі розмови

Зеленський закликав членів НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні. Семе це, на думку президента, стане потужним чинником для стримування Росії.

Крім того, глава держави ще раз наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним є можливість отримання Плану дій щодо членства.

НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для Росії,

– додав Зеленський.

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