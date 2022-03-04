Зеленський поговорив з виконавчим директором МВФ Георгієвою: про що домовилися
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Міжнародний валютний фонд готовий допомагати Україні, яка бореться проти російських окупантів. Фонд вже почав надавати нашій державі необхідне фінансування.
Президент України Володимир Зеленський продовжує активну роботу для залучення союзників у боротьбі з російськими окупантами. Робота президента скерована не лише на військовий напрямок.
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Розмова з МВФ
Сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з виконавчим директором Крісталіною Георгієвою. Він подякував їй за те, що фонд вже активно допомагає Україні та обговорили подальшу співпрацю.
Також він вже дивиться у майбутнє, коли після перемоги над російськими окупантами нам потрібно буде відбудовувати країну від руйнувань, яких завдав ворог.
МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення після завершення російської агресії,
– написав президент Зеленський у своєму твіттері.
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