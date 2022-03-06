Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили посилення санкцій проти Росії та безпеку України.

Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 6 березня.

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У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом,

– зазначив Володимир Зеленський.

За словами нашого президента, на порядку денному були питання:

безпеки та фінансової підтримки України;

продовження санкційної політики щодо Росії.

Нагадаємо, що глава української держави мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. Це сталося після того, як Нафталі Беннетт провів зустріч із Путіним.

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