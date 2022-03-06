Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії
6 березня 2022 , 02:10Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили посилення санкцій проти Росії та безпеку України.
Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 6 березня.
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У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом,
– зазначив Володимир Зеленський.
За словами нашого президента, на порядку денному були питання:
- безпеки та фінансової підтримки України;
- продовження санкційної політики щодо Росії.
Нагадаємо, що глава української держави мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. Це сталося після того, як Нафталі Беннетт провів зустріч із Путіним.
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