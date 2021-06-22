В особливу дату, – Зеленський поговорив з Меркель у роковини вторгнення Німеччини в СРСР

22 червня 2021 , 19:08
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський у вівторок, 22 червня, поговорив телефоном з Ангелою Меркель. Розмова символічно відбулася у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

Пресслужба Офісу Президента повідомила, що співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати – Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Політики відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на українських землях.

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Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися,
– наголосив Зеленський.

Український лідер підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати саміт Кримської платформи та взяти участь в урочистостях з нагоди 30-го Дня Незалежності.

Запрошення від Меркель

  • Канцлерка Німеччини запросила Зеленського здійснити візит до Берліна.
  • Темами для розмови стануть питання двосторонніх відносин України та Німеччини, а також – мирного врегулювання на Донбасі.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

  • Український лідер 22 червня поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві.
  • Зеленський наголосив, що "ця трагедія торкнулася майже кожної української родини".
  • За словами президента, необхідно подякувати кожному українцеві, який захищав рідну землю від нацистів.
Зверніть увагу! Нацистські війська 22 червня 1941 року перейшли кордон Радянського союзу і почали захоплення території України.
Автор: Мар'яна Бекало