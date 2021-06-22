В особливу дату, – Зеленський поговорив з Меркель у роковини вторгнення Німеччини в СРСР

Володимир Зеленський у вівторок, 22 червня, поговорив телефоном з Ангелою Меркель. Розмова символічно відбулася у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
Пресслужба Офісу Президента повідомила, що співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати – Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Політики відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на українських землях.
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Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися,
– наголосив Зеленський.
Український лідер підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати саміт Кримської платформи та взяти участь в урочистостях з нагоди 30-го Дня Незалежності.
Запрошення від Меркель
- Канцлерка Німеччини запросила Зеленського здійснити візит до Берліна.
- Темами для розмови стануть питання двосторонніх відносин України та Німеччини, а також – мирного врегулювання на Донбасі.
Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій
- Український лідер 22 червня поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві.
- Зеленський наголосив, що "ця трагедія торкнулася майже кожної української родини".
- За словами президента, необхідно подякувати кожному українцеві, який захищав рідну землю від нацистів.