Зеленський поговорив з представниками місцевої влади: обговорили кількість мирних жертв і потреб

Володимир Зеленський 2 березня провів селекторну нараду з мерами міст, головами ОДА та керівниками ОВА.

Учасники наради обговорили безпекову ситуацію у країні. Одним з пріоритетних питань було комплектування Сил територіальної оборони та їх координація з місцевою владою і правоохоронцями.

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Також представники влади обговорили з президентом:

підготовку міст до оборони та її перебіг;

зведення укріплень;

КПП;

забезпечення технікою та зброєю.

Зеленському повідомили про:

кількість жертв серед цивільного населення;

шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну.

Було визначено найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію "зелених коридорів", де це потрібно,

– мовиться у повідомленні.

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