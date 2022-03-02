Зеленський поговорив з представниками місцевої влади: обговорили кількість мирних жертв і потреб
2 березня 2022 , 22:13Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський 2 березня провів селекторну нараду з мерами міст, головами ОДА та керівниками ОВА.
Учасники наради обговорили безпекову ситуацію у країні. Одним з пріоритетних питань було комплектування Сил територіальної оборони та їх координація з місцевою владою і правоохоронцями.
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Також представники влади обговорили з президентом:
- підготовку міст до оборони та її перебіг;
- зведення укріплень;
- КПП;
- забезпечення технікою та зброєю.
Зеленському повідомили про:
- кількість жертв серед цивільного населення;
- шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну.
Було визначено найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію "зелених коридорів", де це потрібно,
– мовиться у повідомленні.
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