Зеленський поговорив з представниками місцевої влади: обговорили кількість мирних жертв і потреб

2 березня 2022 , 22:13
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський 2 березня провів селекторну нараду з мерами міст, головами ОДА та керівниками ОВА.

Учасники наради обговорили безпекову ситуацію у країні. Одним з пріоритетних питань було комплектування Сил територіальної оборони та їх координація з місцевою владою і правоохоронцями.

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Також представники влади обговорили з президентом:

  • підготовку міст до оборони та її перебіг;
  • зведення укріплень;
  • КПП;
  • забезпечення технікою та зброєю.

Зеленському повідомили про:

  • кількість жертв серед цивільного населення;
  • шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну.

Було визначено найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію "зелених коридорів", де це потрібно,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало