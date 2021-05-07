Це треба бачити на власні очі, – Зеленський поговорив про Донбас з главами МЗС з Бенілюксу

Володимир Зеленський 7 травня зустрівся з Софі Вільмес, Стефаном Блоком та Жаном Ассельборном – главами МЗС країн Бенілюксу. Український лідер подякував європейським дипломатам за те, що вони з власної ініціативи відвідали Донбас.

Зеленський детально ознайомив посадовців з безпековою ситуацією на Донбасі. Окрім того, глава держави озвучив кроки, які робить Україна назустріч миру.

Я думаю, що важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу,

– зауважив Зеленський.

Президент наголосив: Україна вкладає гроші в інфраструктуру Донбасу.

Дипломати з країн Бенілюксу звернули увагу, що Україна послідовно дотримується режиму тиші на Донбасі.

Деталі від Зеленського

Український лідер звернув увагу, що пріоритетом є не лише розв'язати конфлікт на Донбасі, але й робити так, щоб мешканці регіону почувалися людьми.

За словами Зеленського, позиція країн Бенілюксу щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України є незмінною. Окрім того, президент зауважив, що країни надають українській стороні практичну допомогу у забезпеченні національної безпеки.

Зеленський також закликав країни Бенілюксу підтримати українські євроінтеграційні прагнення. Насамперед це можна зробити шляхом підписання декларацій щодо європейської перспективи України.

Під час зустрічі також обговорили Кримську платформу.

До країн Бенілюксу належать Нідерланди, Бельгія та Люксембург.У Києві дипломати також зустрілися з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Він закликав ЄС посилити тиск на Росію, щоб досягнути конструктиву у межах нормандського формату.