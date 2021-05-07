Це треба бачити на власні очі, – Зеленський поговорив про Донбас з главами МЗС з Бенілюксу

7 травня 2021 , 12:42
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський 7 травня зустрівся з Софі Вільмес, Стефаном Блоком та Жаном Ассельборном – главами МЗС країн Бенілюксу. Український лідер подякував європейським дипломатам за те, що вони з власної ініціативи відвідали Донбас.

Зеленський детально ознайомив посадовців з безпековою ситуацією на Донбасі. Окрім того, глава держави озвучив кроки, які робить Україна назустріч миру.

Я думаю, що важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу,
– зауважив Зеленський.

Президент наголосив: Україна вкладає гроші в інфраструктуру Донбасу. 

Дипломати з країн Бенілюксу звернули увагу, що Україна послідовно дотримується режиму тиші на Донбасі. 

Цікаво! До країн Бенілюксу належать Нідерланди, Бельгія та Люксембург.

Деталі від Зеленського

  • Український лідер звернув увагу, що пріоритетом є не лише розв'язати конфлікт на Донбасі, але й робити так, щоб мешканці регіону почувалися людьми.
  • За словами Зеленського, позиція країн Бенілюксу щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України є незмінною. Окрім того, президент зауважив, що країни надають українській стороні практичну допомогу у забезпеченні національної безпеки.
  • Зеленський також закликав країни Бенілюксу підтримати українські євроінтеграційні прагнення. Насамперед це можна зробити шляхом підписання декларацій щодо європейської перспективи України.
  • Під час зустрічі також обговорили Кримську платформу.
Зверніть увагу! У Києві дипломати також зустрілися з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Він закликав ЄС посилити тиск на Росію, щоб досягнути конструктиву у межах нормандського формату.
Автор: Мар'яна Бекало