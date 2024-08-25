Зеленський уперше показав "Паляницю": який вигляд має українська ракета-дрон

Володимир Зеленський повідомив про успішний запуск нової далекобійної ракети-дрона "Паляниця" учора, 24 серпня. Вже вранці наступного дня він показав, який вигляд вона має.

Президент також наголосив, що ракет-дронів ставатиме більше. Відомо, що "Паляниця" була розроблена власними силами.

Дивіться також Може стати нічним жахом для ворога: що відомо про нову гібридну зброю "Паляницю"

Що відомо про ракету-дрон "Паляницю"

Який вигляд має ракета-дрон "Паляниця": дивіться відео

Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога,

– написав Зеленський.

Детальна інформація про характеристики новітньої розробки засекречена. Втім, з відео нам розповіли, що у межах радіуса дії ракети-дрона – два десятки російських аеродромів. Розробка "Паляниці" тривала протягом півтора року.

"Паляниця" буде запускатися з наземної платформи. Двигун – турбореактивний. Вартість ракети-дрона – набагато нижче аналогів. І робота над її здешевленням і збільшенням виробництва триває. Задача "Паляниці" – захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території" – заявили у відео.

Ракета-дрон "Паляниця" / Скриншоти

Також Зеленський заявив, що ракет-дронів буде ставати дедалі більше, як це сталося із далекобійними ударними БпЛА.

До слова, журналісти Defence Express припускають, що "Паляниця" могла застосовуватися й раніше для ударів по тимчасово окупованих територіях. Вони також вважають, що українські спеціалісти обрали гібридну зброю "Паляниця" через її ефективність і відносно низьку вартість.