Зеленський призначив виконуючого обов'язки генпрокурора після відставки Кравченка

Зеленський призначив нового виконуючого обов'язки Генерального прокурора. Ним стане Антон Ковальський

Він змінив на посаді скандального Руслана Кравченка. Відповідний указ з'явився на сайті президента України.

Що відомо про призначення?

Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обов'язки Генпрокурора.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора,

– йдеться в документі.

Ковальський народився у 1984 році у Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство".

Він обіймав низку посад у Вінниці та області. З вересня 2020 по жовтень 2021 року був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури.

З листопада 2021 року обіймав посаду керівника Чернівецької обласної прокуратури. У липні 2025 року Ковальський був призначений керівником Хмельницької обласної прокуратури.

Нагадаємо, що саме його ЗМІ називали головним кандидатом на посаду виконуючого обов'язки генпрокурора. Також у списку можливих варіантів фігурував Данило Гетманцев.

Що відомо про попереднього генпрокурора?

Нагадаємо, що попередником Ковальського на посаді був Руслан Кравченко. Після початку операції НАБУ та САП "Карфаген" у понеділок, 14 вересня, Кравченко заявив, що підписав підозру директору національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу.

Проте директор НАБУ заявив, що фактично не отримував підозри, яку нібито підписав посадовець. В Офісі генпрокурора також повідомили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі не оголошували підозру.

Того ж дня стало відомо, що Кравченко втік з України. Чиновник пояснював свій виїзд за кордон службовим відрядженням. Він заявляв, що планує поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію з українськими антикорупційними органами.

Згодом, 15 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ про його відставку.